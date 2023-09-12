تستهدف تدريب 11 ألف مواطن ومواطنة.. توقيع مذكرة بين صندوق الموارد البشرية وهيئة المعارض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مذكرة تعاون تستهدف دعم تدريب وتمكين 11 ألف مواطن ومواطنة في قطاع المعارض والمؤتمرات.
ووقّع المذكرة نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد بن عصام شاكر.
وتؤسس المذكرة للتعاون الإستراتيجي بين الصندوق والهيئة من أجل تحفيز وتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المعارض والمؤتمرات، ورفع وعي المنشآت العاملة في القطاع ببرامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة منها.
وبحسب المذكرة؛ سيعمل الطرفان على عقد ورش عمل بمشاركة منشآت القطاع للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاع المعارض والمؤتمرات، وعقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين وتعزيز الاستدامة.
وتشمل مجالات التعاون، استفادة الكوادر الوطنية من برامج الصندوق المقدمة في مجالات دعم التدريب والتدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني لمهن القطاع بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ودعم عمليات التوظيف في المهن والأنشطة ذات العلاقة، وتنمية وتطوير المهارات القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع المعارض والمؤتمرات.