"فلكية جدة" تتابع عبور بقعة شمسية كبيرة ذات مجال مغناطيسي "بيتا دلتا"

‏وأوضح أن طبيعة تلك الجسور الضوئية ليست مفهومة تمامًا، وغالبًا ما تمهّد إلى تفكك البقع الشمسية. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحقول المغناطيسية الموجودة عند قاعدة الجسر الضوئي مشغولة بعملية العبور وإعادة الاتصال، وهي العملية نفسها التي تؤدي لحدوث التوهجات الشمسية.