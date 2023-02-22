أمير المدينة: "يوم التأسيس" يُذكّر بمراحل مفصلية خالدة في ذاكرة الجزيرة العربية

وقال: "نعتز كسعوديين بهذه الدولة العظيمة التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة لتؤصّل اعتزازنا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، بكل ما ترمز في مضمونها إلى العمق التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، وما سطرته تضحيات حكّامها في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم؛ لنستلهم الدروس من هذه المسيرة التي تقود بلادنا بخطوات ثابتة لأطوار جديدة من النهضة والتقدم والرقي، في خدمة الأرض والإنسان".