"الحماد": نستهدف فتح أسواق جديدة لتنويع مصادر الاقتصاد من خلال تبنّي التقنيات العقارية

وأكد الحماد أنّ الهيئة حرصتْ على أنّ يكون "بروبتك السعودية" حدثًا نوعيًا من خلال استقطاب عدد من المبتكرين والمتحدثين والخبراء الدوليين في هذا المجال، واستضافة تجارب دولية مميزة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلة في عرض تجربة الحكومة الأسترالية في التقنيات العقارية وتجربة هونغ كونغ ومنطقة البحر الصيني في رحلة الابتكار التقني العقاري، إضافة إلى تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبي، إضافة إلى عرض التجارب والممارسات التي قدمتها المنصات العقارية والشركات المحلية والدولية.