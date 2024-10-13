رئيس الطيران المدني: المملكة تتمتع بموقع جغرافي استثنائي ومرتبطة بالأسواق الحيوية بسرعة وكفاءة لا مثيل لهما

وذكر أنه على الصعيد العالمي، فقد بلغ حجم الشحن الجوي العالمي في عام 2023، 58 مليون طن بإيرادات بلغت 138 مليار دولار لشركات الطيران، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2024 إلى 61 مليون طن بإيرادات تبلغ 120 مليار دولار لشركات الطيران، ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 5.2% في حجم الشحن الجوي، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية، ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف الشحن بالتزامن مع استعادة سعة الشحن الجوي، كما شهدت المملكة نمواً كبيراً في قطاع الشحن الجوي خلال عام 2024، بزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2023. مع توقعات بأن تتجاوز مطارات المملكة حاجز المليون طن من الشحن الجوي للمرة الأولى، مع إجمالي متوقع وصوله إلى 1.2 مليون طن بنهاية العام.