السواحة يدعو رواد الأعمال إلى مواصلة تطوير مشاريعهم لتواكب تطورات التحول الرقمي

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص والتحسين والتطوير وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى عديدٍ من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في السوق الرقمي السعودي، الذي يشهد نمواً سريعاً في المنطقة.