السواحة يدعو رواد الأعمال إلى مواصلة تطوير مشاريعهم لتواكب تطورات التحول الرقمي

استضافت الغرفة التجارية بالمدينة المنوّرة، لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والبحث والتطوير والابتكار.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص والتحسين والتطوير وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى عديدٍ من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في السوق الرقمي السعودي، الذي يشهد نمواً سريعاً في المنطقة.
ودعا "السواحة"، رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في التحول الرقمي، مشيداً بقطاع الأعمال في منطقة المدينة المنوّرة، والتفاعل المستمر مع مبادرات الوزارة التي تدعم رحلة التحول الرقمي.