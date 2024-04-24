اليوم.. انتهاء فترة التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وكانت الإدارات التعليمية قد أهابت بالراغبين من المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي، الدخول على حساباتهم في نظام نور، وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة التي تستمر اليوم الخميس، مع التأكد من صحة البيانات قبل إعلان النتيجة، موضحة أن مدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة.