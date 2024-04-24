اليوم.. انتهاء فترة التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تنتهي إدارات التعليم بمختلف أنحاء المملكة، اليوم الخميس، من استقبال إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام "نور" الإلكتروني، وذلك بعد أن فتح النظام يوم الأحد الماضي لمدة خمسة أيام، فيما ستُعلن الحركة في الفترة من 8 إلى 12 من ذي القعدة 1445هـ.
وكانت الإدارات التعليمية قد أهابت بالراغبين من المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي، الدخول على حساباتهم في نظام نور، وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة التي تستمر اليوم الخميس، مع التأكد من صحة البيانات قبل إعلان النتيجة، موضحة أن مدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة.