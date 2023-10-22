"فيديو" الرصد والإطاحة.. مروّجو الهيروين والأمفيتامين في قبضة رجال الأمن

وفي الرياض تم القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي يدّعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغّله، وقد تَبَين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظام أمن الحدود وجرى إيقاف من آواه.