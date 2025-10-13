برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر الإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي بالرياض

وأوضح أن الجامعة، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تسهم في بناء القدرات البشرية ودعم صناعة القرار الأمني من خلال برامجها الأكاديمية والبحثية، وقد استفاد من أنشطتها آلاف من منسوبي وزارات الداخلية العربية. وأضاف أن الجامعة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها لتكون مؤسسة رائدة في مجال العلوم الأمنية على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى حصولها على اعتمادات أكاديمية محلية ودولية، وأن خريجيها يتبوؤون مناصب قيادية في عدد من الدول.