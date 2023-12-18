بريدة.. إنقاذ حياة مريض بعد توقف عضلة القلب في مركز صحي السادة
تمكن أطباء الطوارئ في مركز صحي السادة ببريدة خلال 15 دقيقة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر38 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت لتوقف عضلة القلب لديه.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى المركز في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، وكان يعاني من ارتفاع حرارة الجسم ويشكو من ألم في الحلق، وبعد القيام بإجراءات الفرز وأخذ العلامات الحيوية للمريض تبين وجود ارتفاع في الحرارة بدرجة سجلت 38 مئوية مع استقرار باقي العلامات الحيوية.
وأضاف التجمع أنه أثناء انتظار المريض في الموقع المحدد للدخول على الطبيب المختص تعرض لفقدان الوعي، وتم استدعاء الكادر الطبي المناوب في الحال ونقل المريض لغرفة الطوارئ، إذ أظهرت المعاينة والفحوصات اللازمة التي أجربت للمريض تعرضه لتوقف عضلة القلب وعدم وجود نبض وتنفس، وجرى بشكل عاجل إجراء إنعاش قلبي رئوي مرتين للمريض، وإعطاءه الأدوية المناسبة لمثل هذه الحالات فاستجاب المريض للتدخل الطبي الذي قدم له على الفور.
وبعد استقرار حالة المريض بصورة نسبية تم تحويله إلى طوارئ مستشفى بريده المركزي عبر النقل الإسعافي بتجمع القصيم الصحي برفقة الطبيب المناوب لإجراء المزيد من الفحوصات، وتلقي العلاج المناسب بعد استقرار حالته الصحية.