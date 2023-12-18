بريدة.. إنقاذ حياة مريض بعد توقف عضلة القلب في مركز صحي السادة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى المركز في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، وكان يعاني من ارتفاع حرارة الجسم ويشكو من ألم في الحلق، وبعد القيام بإجراءات الفرز وأخذ العلامات الحيوية للمريض تبين وجود ارتفاع في الحرارة بدرجة سجلت 38 مئوية مع استقرار باقي العلامات الحيوية.