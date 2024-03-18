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المدينة المنورة... مكافحة المخدرات تقبض على مقيم لترويجه مواد مخدرة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
المدينة المنورة... مكافحة المخدرات تقبض على مقيم لترويجه مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر

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