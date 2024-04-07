قدّمها أكاديميون مؤهلون.. 1040 متدربًا في 19 دورة أقامتها هيئة الصحفيين السعوديين في رمضان

وأكّد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، عضوان الأحمري، أن التدريب لزملاء مهنة الإعلام يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة الهيئة. وقال: نحرص على تنويع مجالاته ونوعيته وشموله لجميع الإعلاميين في المملكة، مع التركيز على الاحتياجات الضرورية للممارسين لمهنة الإعلام من الجنسين متسقًا مع التطورات الحديثة والمستجدات في مجالات الإعلام واحتياجات العمل، وسيتم مستقبلًا عقد شراكات وتعاون في مجالات التدريب مع جهات تدريبية معروفة ولها وزنها في هذا المجال في داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المدربين المتميزين المتخصصين في عدد من مجالات التدريب الإعلامي.