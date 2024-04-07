قدّمها أكاديميون مؤهلون.. 1040 متدربًا في 19 دورة أقامتها هيئة الصحفيين السعوديين في رمضان

عقدت هيئة الصحفيين السعوديين 19 دورة تدريبية وورش عمل في مركزها الرئيسي بالرياض وفروعها في مناطق ومدن المملكة، قدّمها عدد من الأكاديميين والمدربين المؤهلين في مجالات الإعلام المختلفة.
يأتي ذلك في سياق خطة الهيئة الاستراتيجية وضمن حرص مجلس الإدارة على تنفيذ أهداف الهيئة فيما يتعلّق بالسعي لتطوير القدرات المهنية للعاملين في حقل الإعلام نهوضًا بالمهنة نحو الأفضل من خلال برامج التدريب وورش العمل النوعية لتطوير المهنة.
ففي الرياض أقيمت دورتان؛ أحدهما عن "تحسين محركات البحث"، والأخرى عن "صحافة الموبايل في عصر الذكاء الإصطناعي". وفي حفر الباطن أقيمت ورشة عمل عن "مهارات التصوير والإنتاج الإبداعي". أما في الإحساء فقد شارك خمسة من الأكاديميين ضمن برنامج الإثراء الرمضاني الثاني ولمدة خمسة أيام في تقديم حلقات نقاش حول "تطوير مهارات الإعلاميين".
وفي الحدود الشمالية أقام فرع الهيئة هناك دورة تدريبية عن "صناعة التقرير التلفزيوني". وأقام فرع الهيئة بالمدينة المنورة دورة تدريبية عن "مهارات صياغة الخبر الصحفي"، وعقد في حاضرة الدمام برنامج تدريبي عن "صناعة المحتوى الإبداعي في صحافة الموبايل"، وفي مكة أقام الفرع هناك دورة تدريبية عن "الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، أما فرع الجوف فأقام ورشة عمل عن "صحافة الموبايل وصناعة التقارير"، ودورة أخرى في طبرجل عن "الإعلام الحديث وصناعة التقرير التلفزيوني"، وفي جازان عقد الصالون الإعلامي دورة عن "صناعة التأثير الإعلامي"، وأخرى عن "كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية -موقع الهيئة- أنموذجًا".
وأقام فرع الهيئة بنجران دورة عن "قوة الصورة الصحفية والتوثيق"، وفي القصيم استفاد الإعلاميون والإعلاميات هناك من دورة حول "أساسيات العمل الصحفي"، وفي حائل أقيمت دورة عن "مقدمة الخبر الصحفي"، وفي جنوب المملكة في عسير أقيمت ورشة عمل حول "تصوير ومعالجة صور البيوتي"، ودورة أخرى عن "صناعة السياحة"، وأخرى عن "التحرير الصحفي بالمعايير الدولية".
وأكّد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين، عضوان الأحمري، أن التدريب لزملاء مهنة الإعلام يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة الهيئة. وقال: نحرص على تنويع مجالاته ونوعيته وشموله لجميع الإعلاميين في المملكة، مع التركيز على الاحتياجات الضرورية للممارسين لمهنة الإعلام من الجنسين متسقًا مع التطورات الحديثة والمستجدات في مجالات الإعلام واحتياجات العمل، وسيتم مستقبلًا عقد شراكات وتعاون في مجالات التدريب مع جهات تدريبية معروفة ولها وزنها في هذا المجال في داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى المدربين المتميزين المتخصصين في عدد من مجالات التدريب الإعلامي.
وشكر "الأحمري" زملاءه أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء لجنة التدريب، ومدراء الفروع والمدربين والجهات التي استضافت الدورات الذين أسهموا جميعًا في نجاح عقد هذه الدورات في وقت زمني قصير، وتمنى أن تحقق البرامج التدريبية في الهيئة الأهداف المؤمل تحقيقها من عقدها، وأن يشعر زملاء المهنة بإضافة رصيد من الثقافة والمهارة الإعلامية على أدائهم مستقبلًا.