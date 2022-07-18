"وسط جدة للتطوير" توقّع عقدًا لتصميم وهندسة مَعلم "الاستاد الرياضي"

جرى توقيع عقد التصميم مع شركة "جي إم بي إنترناشونال" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية ذي خبرة تفوق الـ50 عامًا، وشاركت في تصميم عدة مشروعات منها ملاعب عالمية لكأس العالم في كلٍ من جنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل، بالإضافة إلى مشروعات المدن الرياضية في الصين وغيرها.