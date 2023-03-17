"مكافحة المخدرات" تطيح بمطلوب لدى الكويت.. تمهيدًا لتسليمه

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية على متهم مطلوب لدولة الكويت؛ لقيامه بجلب 18 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر إلى الكويت بقصد الاتجار.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم: يجري التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم؛ تمهيدًا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر من قبل السلطات السعودية وسرعة الاستجابة بخصوص كل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها.