محليات

"مكافحة المخدرات" تطيح بمطلوب لدى الكويت.. تمهيدًا لتسليمه

متهم بجلب 18 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار
"مكافحة المخدرات" تطيح بمطلوب لدى الكويت.. تمهيدًا لتسليمه
خالد علي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية على متهم مطلوب لدولة الكويت؛ لقيامه بجلب 18 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر إلى الكويت بقصد الاتجار.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم: يجري التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم؛ تمهيدًا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر من قبل السلطات السعودية وسرعة الاستجابة بخصوص كل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها.

الكويت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
وزارة الداخلية الكويتية
الحشيش المخدر

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