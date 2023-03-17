"مكافحة المخدرات" تطيح بمطلوب لدى الكويت.. تمهيدًا لتسليمه

وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر من قبل السلطات السعودية وسرعة الاستجابة بخصوص كل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها.