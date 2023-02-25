وكيل النيابة العامة: يوم التأسيس يذكّر برحلة مجد سطرت بعبق الماضي وأصالة الحاضر

وأضاف: يوم التأسيس فرصة تتجدَّد كل عام ليتزايد شعورنا بالانتماء لهذا الكيان العظيم والصرح الشامخ المجيد، وما نراه من تلاحم وترابط بين الشعب الكريم والقيادة، يعدّ السمةَ الأبرز التي قامت عليها الدولة؛ ما جعلها أمةً متكاتفة متآلفة تنعم بالأمن والأمان، واستطاعت بفضل الله ثم قيادة الدولة الوصولَ إلى نهضة تنموية في المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وثورة تقنية في كافة المجالات جعلها الرائدةَ في المنطقة ومثالًا يحتذى به.