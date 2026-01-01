الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في 2025م إنجازات ومبادرات.. نحو ريادة عالمية

ريادة المملكة في تطبيق المعايير

وأكد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن «سوكبا» تمثل نموذجًا مُلهمًا للهيئات المهنية الدولية في قدرتها على الجمع بين المحافظة على المعايير الصارمة للمهنة وتوسيع قاعدة الانضمام وجذب الكفاءات العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مهني إقليمي ودولي، معلنًا في تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن بين دول قليلة حول العالم، التي تبنّت وطبّقت كامل المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة، في إنجاز يعكس توجه القطاع المحاسبي السعودي نحو بناء تقارير وقوائم مالية أكثر موثوقية وشفافية.