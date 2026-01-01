الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في 2025م إنجازات ومبادرات.. نحو ريادة عالمية

شهد عام 2025 تحولات نوعية في أعمال الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، فقد سجلت الهيئة عامًا استثنائيًا رسّخت فيه حضورها في صياغة مستقبل المهنة عالميًا، وحققت ريادة في تطبيق المعايير الدولية، إلى جانب حزمة من المنجزات التي أسهمت في التطوير المهني ورفع جودة المخرجات المحاسبية.
ريادة المملكة في تطبيق المعايير
وأكد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن «سوكبا» تمثل نموذجًا مُلهمًا للهيئات المهنية الدولية في قدرتها على الجمع بين المحافظة على المعايير الصارمة للمهنة وتوسيع قاعدة الانضمام وجذب الكفاءات العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مهني إقليمي ودولي، معلنًا في تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن بين دول قليلة حول العالم، التي تبنّت وطبّقت كامل المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة، في إنجاز يعكس توجه القطاع المحاسبي السعودي نحو بناء تقارير وقوائم مالية أكثر موثوقية وشفافية.
زمالة سوكبا شهادة عالمية
وفي خطوة نحو الريادة العالمية، أتاحت الهيئة زمالتها للمهنيين حول العالم، كما عقدت اختبارات الزمالة باللغة الإنجليزية بالتزامن مع العربية. وقد بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية خلال عام 2025 أكثر من 2000 مهني، منهم ما يزيد عن 200 في شهادة الزمالة، و300 في شهادة فني المحاسبة، و1300 في شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، و200 في شهادة فاحص احتيال مالي. كما أطلقت الهيئة نموذج محاكاة الاختبارات المهنية لدعم المتقدمين.
مركز دولي للمعرفة والابتكار المحاسبي
وشهد العام إطلاق مركز المعرفة والابتكار المحاسبي الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، ليكون مقره الرياض، وذراعًا فاعلًا في تبادل الخبرات ومختبرًا للابتكار في خدمة المهنة. وسيعمل بالشراكة مع الهيئات المهنية والتنظيمية في المنطقة على جمع وترجمة المعايير الدولية وتيسير تبنيها، وإعداد الدراسات والأبحاث التي تدعم صناع القرار، وبناء القدرات المهنية عبر برامج تدريبية متقدمة، وتوفير منصة رقمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
تتويج من الأمم المتحدة
وتوّجت الأمم المتحدة، ممثلة في ISAR، الهيئة بجائزة ISAR Honours 2025 للاستدامة، تقديرًا لدورها في نشر معايير الاستدامة الدولية IFRS S1 وIFRS S2 باللغة العربية، وتعزيز جودة الإفصاح والشفافية في التقارير المالية وغير المالية. ويعكس هذا التكريم مكانة القطاع المحاسبي السعودي بوصفه مركزًا مهنيًا عالميًا قادرًا على بناء المعرفة وقيادة المبادرات المهنية التي تسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
126% نسبة زيادة التراخيص المهنية
وأعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تسجيل زيادة بنسبة 126% في عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عامًا. ويمثل هذا النمو نجاحًا في تنفيذ استراتيجية الهيئة (2021م–2025م)، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة العمل المحاسبي، والإسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني.
استضافة منتدى IFAC Connect العالمي
وعلى مستوى الفعاليات، استضافت الهيئة منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect العالمي في مدينة الرياض، تحت شعار «ريادة التحول والابتكار أولويات عالمية»، بحضور أكثر من 800 خبير ومختص و160 قائدًا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس مستوى الثقة التي بلغها القطاع المحاسبي السعودي إقليميًا ودوليًا. كما احتفت الهيئة بـ1973 محاسبًا ومحاسبة من الحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2024، ونظّمت خلال عام 2025 أكثر من 40 فعالية مهنية أسهمت في تعزيز التواصل المهني، ودعم تبادل الخبرات، ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين والطلاب ورواد الأعمال.
معايير راسخة لممارسة مهنية فاعلة
وشهد قطاع المعايير حراكًا مهنيًا عكس حضور الهيئة ودورها في مواكبة التطورات العالمية في المعايير والممارسات المهنية؛ حيث اعتمدت الهيئة المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة رقم 5000، إلى جانب اعتماد التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، كما أصدرت رأيًا مهنيًا حول إطار التقرير المالي المناسب للشركات غير الربحية المؤسسة وفقًا لنظام الشركات.
وامتد هذا الحراك ليشمل اعتماد التحديث المتعلق بأنشطة وخدمات التخطيط الضريبي، والانضمام إلى الملتقى الاستشاري لمعايير المحاسبة التابع لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة، بما يعزز حضور الهيئة في صناعة القرار المهني دوليًا. كما واصلت الهيئة دورها المعرفي من خلال إصدار النسخ الإلكترونية المحدثة لكتب الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين، وكتاب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إصدار النسخة الإلكترونية من كتاب المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة.
تدريب يصنع الجودة
أطلقت الهيئة شهادة الجاهزية الاحترافية، المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن الشهادات المهنية الاحترافية، بهدف تأهيل المحاسبين بالمهارات العملية المتقدمة وتقديم محاكاة واقعية لبيئة العمل. كما عملت الهيئة ضمن مجموعة من البرامج التدريبية النوعية على تعزيز جودة المخرجات المهنية عبر برامج تأهيل شاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر المحاسبية. وقد تجاوز عدد المتدربين 23,000 متدرب شاركوا في 317 دورة تدريبية، بما يعكس اتساع نطاق الأثر التدريبي وقدرة الهيئة على بناء قدرات مهنية قادرة على مواكبة متطلبات السوق وتحسين جودة الممارسة.
دعم جهود التوطين
كما ساهمت الهيئة في دعم الجهود الوطنية في توطين مهنة المحاسبة والمراجعة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للمستفيدين، حيث تجاوز إجمالي عدد المتدربين 14 ألف متدرب.
إصدارات داعمة للمهنيين
وقدّمت الهيئة خلال 2025 للمجتمع المهني مجموعة من الإصدارات التي تعزز جودة الممارسات وترفع مستوى الامتثال، منها النسخة العربية المحدثة من المعايير الدولية لإدارة الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى، والإصدار المحدث للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة، كما أصدرت الدليل الإرشادي لمؤشرات جودة المراجعة، إضافة إلى عدد من الإصدارات التخصصية، منها كتاب كشف الاحتيال المحاسبي.
4 شهادات آيزو تعزز التميز المؤسسي
وحصلت الهيئة على أربع شهادات دولية من المنظمة الدولية للمعايير ISO، تعكس رحلة تطوير مؤسسي مستدامة التزمت خلالها الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتشمل نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة المعرفة، ونظام إدارة المخاطر، وحوكمة المنظمات، مما يعزز كفاءة الهيئة ويرسخ موقعها كجهة مهنية رائدة.
المساهمة في صناعة مستقبل المهنة دوليًا
وواصلت الهيئة دورها في صياغة مستقبل المهنة على المستوى الدولي من خلال حضور فاعل في المحافل العالمية؛ فقد شاركت في الاجتماع الدوري نصف السنوي لمجموعة الاقتصادات الناشئة ضمن مجموعة العشرين، وأسهمت في الاجتماعين الأول والثاني للملتقى الاستشاري لمعايير المحاسبة ASAF التابع لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة. كما نظّمت المسابقة الطلابية الدولية بالشراكة مع IMA، وشارك الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد المغامس في ثلاثة اجتماعات لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين، وترأس اجتماعات الشراكة الإقليمية لتعزيز تقارير الاستدامة. كما شاركت الهيئة في اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي ISAR42، وفي مشروع تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 28، وفي الاجتماع الثاني لمجموعتي معدّي المعايير الوطنية، إضافة إلى عقد لقاء الطاولة المستديرة لمناقشة المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة.
تعزيز التحول الرقمي
وواصلت الهيئة في عام 2025 خطواتها في بناء منظومة رقمية متقدمة تعزز كفاءة الخدمات وترفع جودة التجربة المهنية، حيث أطلقت منصة «مرخّص» انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 571، القاضي بنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن من وزارة التجارة إلى الهيئة، في إطار سعيها لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنحها الصلاحية الكاملة لإصدار التراخيص المهنية، بما يسهم في تطوير خدمات رقمية تحسن تجربة المستفيدين.
نمو في العضويات
وشهدت عضويات الهيئة نموًا كبيرًا في 2025، حيث بلغ إجمالي العضويات في مختلف الفئات 111,809 أعضاء، كما أطلقت الهيئة تطبيق «مزايا الأعضاء» الذي يوفر خصومات تصل إلى 50% لدى أكثر من 1200 علامة تجارية، لدعم الأعضاء وتعزيز قيمتهم المهنية.