"الصناعة" تُعلن موعد تلقي الطلبات للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

وتهدف الوزارة من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.