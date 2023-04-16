القصيم.. هل سيكتب التاريخ جريان "شيخ الأودية" مرتَيْن هذا العام؟

أسهمت الأمطار التي عاشتها السعودية اليومَين الماضيَين في نهوض وادي الرمة، أو شيخ الأودية كما يُسمى؛ إذ تدفقت منابعه في المدينة المنورة، وعجَّلت السُّحب الغزيرة التي أمطرت القصيم يوم أمس بتحرك روافده، ومن أبرزها وادي النسا وبعض الشعاب والأودية؛ فتحرك الوادي، ووصل إلى حوضه الأوسط في النبهانية عصر اليوم؛ إذ إنه يمر بمحافظات القصيم وصولاً لنفود الثويرات (مثواه الأخير).
لكن اللافت في الأمر أنه إذا استمر الوادي بالجريان فيسجل التاريخ جريان الوادي مرتَين هذا العام، الأولى في أمطار الوسم قبل أشهر، والثانية في المراويح التي عاشتها السعودية بمختلف مناطقها في الشهر الجاري، وهي من السنوات النوادر التي يسيل فيها الوادي مرتين في عام واحد بعام ربيعي.