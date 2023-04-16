القصيم.. هل سيكتب التاريخ جريان "شيخ الأودية" مرتَيْن هذا العام؟

لكن اللافت في الأمر أنه إذا استمر الوادي بالجريان فيسجل التاريخ جريان الوادي مرتَين هذا العام، الأولى في أمطار الوسم قبل أشهر، والثانية في المراويح التي عاشتها السعودية بمختلف مناطقها في الشهر الجاري، وهي من السنوات النوادر التي يسيل فيها الوادي مرتين في عام واحد بعام ربيعي.