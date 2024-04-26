الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة "كلية الأعمال" في جامعة الفيصل

وأضاف، أن جامعة الفيصل، تجني اليوم ثمار سعيها المتواصل نحو التفوق والإبداع، مدعومة بأسس متينة من التعليم المتميز والبحث العلمي والتطوير الدائم، مما أكسبها اعترافات واسعة من هيئات الاعتماد المحلية والعالمية، كما تمكنت الجامعة من تحقيق إنجازات متميزة، واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في 2030، كما فازت خمسة مشاريع بدعم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بأكثر من ١٧ مليون ريال لتجهيز المعامل والمختبرات الابتكارية في الهندسة وتقنية النانو والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر.