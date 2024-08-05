مع بدء التسجيل في الجامعات.. "دحلان": 5 نصائح لأبنائنا الطلاب بشأن اختيار التخصص

وفي مقاله "اختيار التخصص.. أهم قرار لدخول الجامعات" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "صدرت نتائج الثانوية العامة، وتسابق الخريجون على التسجيل في الجامعات الحكومية، وتقدم البعض للحصول على بعثات دراسية خارج الوطن، وظل الأمل قائماً للحصول على قبول في إحدى الجامعات الحكومية، وفي التخصصات الراغبين فيها، وأعلنت مؤخراً نتائج القبول في الجامعات الحكومية للنسب العالية جداً في التخصصات العلمية، كالطب والهندسة وما في مستواها، وتم تحويل البعض الآخر من المقبولين لكليات نظرية بعيدة عن رغبات وميول الطلاب المتقدمين، وتم الاعتذار عن القبول للآلاف من المتقدمين، ولظروف بعض المحولين للكليات النظرية رضخوا لقبول التسجيل في كليات بعيدة عن ميولهم ورغباتهم، ويتعثر الكثير منهم في الاستمرار في تخصصات بعيدة عن رغباتهم، والتخوف الأكبر الذي يصيبهم بأنها تخصصات لا مستقبل لها في سوق العمل، رغم أنها دراسة مجانية وبمكافأة شهرية".