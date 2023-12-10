"آركو" تستعرض مبادرتها للتوعية البيئية وآليات التصدي للكوارث الطبيعية

وأكد أهمية التنبؤ بالكوارث الطبيعية للحفاظ على السلامة البشرية والبنية التحتية والبيئة والاقتصاد، وتعزيز التعاون الإقليمي.. لافتًا إلى أن هناك إجراءات عدة يمكن اتباعها للتنبؤ بالكوارث الطبيعية بشكل فعال، منها: مراقبة البيانات والمعلومات، إصدار التحذيرات، تحليل البيانات، تعزيز الوعي العام، التعاون والتنسيق، التقييم والتحسين المستمر والتخطيط للاستجابة.. مشيرًا إلى أن هناك إجراءات عدة يمكن أن تتخذها السلطات المحلية للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، منها: إنشاء خطط طوارئ، تقييم المخاطر، إصدار التحذيرات المبكرة، تدريب وتجهيز فرق الإغاثة، إجلاء وإيواء السكان، تنظيم الإعلام والاتصال، إعداد الموارد، التعاون مع الجهات الأخرى، تقييم ما بعد الكارثة وتعزيز الوعي الجماهيري بأهمية التصدي للكارثة.