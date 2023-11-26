من الرياض إلى باريس.. "واحة الإعلام" تُبرز منجزات السعودية وتجذب أنظار الفرنسيين

وغمرت "الواحة" زوارها، الذين استقبلتهم بالقهوة السعودية، بمعلومات سعودية ثرية حول الحاضر، والمنجزات، والمستقبل الطموح، إضافة إلى طبيعة المملكة، وتضاريسها، فضلاً عن ثقافتها، وتاريخها، وضيافتها؛ لتقدم وجبة متكاملة إلى ضيوفها، وتنقل لهم ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها بين أيديهم.