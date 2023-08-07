خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية أوغندا

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا، فيما حمَّله رئيس أوغندا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.