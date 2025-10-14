كود الطرق السعودي .. إطار تنظيمي شامل يعزز جودة وكفاءة الشبكة

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر، أكدت الهيئة العامة للطرق أن "كود الطرق السعودي" يُعد إطارًا تنظيميًا شاملًا يعزز جودة وكفاءة شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية، ويساهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والاستدامة.
ويأتي هذا الاحتفال ليبرز دور المعايير والمواصفات التي اعتمدها الكود الذي يُعد مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، ويغطي دورة حياة الطريق بأكملها، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والصيانة.
وأوضحت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي يتضمن مجموعة من الاشتراطات والضوابط والمعايير، تشمل 25 كودًا متخصصًا في مجالات متنوعة مثل التخطيط الأولي، والدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي، ومرافق الطرق، والصيانة. ويهدف الكود إلى تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق، لضمان تحقيق المستوى المقبول من مستويات الجودة، والسلامة، والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.
وأكدت الهيئة أن الكود يؤدي دورًا محوريًا في رفع جودة شبكة الطرق في المملكة، وتحسين مستويات السلامة والأمان، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تطبيق معايير الاستدامة. وفي سياق اليوم العالمي للمواصفات، الذي يركز هذا العام على الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، "الشراكات من أجل تحقيق الأهداف"، أكدت الهيئة أهمية الشراكة مع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطرق، مما يعزز التنمية الاقتصادية والسياحية في المملكة.
وشددت الهيئة العامة للطرق على التزامها بتطوير الكود بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، مؤكدة أن هذا الإطار التنظيمي يعكس رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الطرق.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المعايير لضمان مستقبل أفضل لشبكة الطرق السعودية.