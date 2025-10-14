كود الطرق السعودي .. إطار تنظيمي شامل يعزز جودة وكفاءة الشبكة

وأكدت الهيئة أن الكود يؤدي دورًا محوريًا في رفع جودة شبكة الطرق في المملكة، وتحسين مستويات السلامة والأمان، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تطبيق معايير الاستدامة. وفي سياق اليوم العالمي للمواصفات، الذي يركز هذا العام على الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، "الشراكات من أجل تحقيق الأهداف"، أكدت الهيئة أهمية الشراكة مع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطرق، مما يعزز التنمية الاقتصادية والسياحية في المملكة.