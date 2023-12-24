مستشفى دله نمار يستبدل مفصل الركبة الكامل لخمسيني بتقنية محاكاة المفصل ما قبل الخشونة بجراحة اليوم الواحد

وأوضح د.نايف بن عبدالله بن نويهض: "هذا الإنجاز الطبي تم بفضل من الله، ثم بفضل فريق طبي متكامل ومتابع للحالة من دكتور التخدير د.أحمد عبدالفتاح جبل، والدكتور أحمد جواد هندي، والدكتور محمد حمدي، والدكتور عبدالرحمن، وأخصائي العلاج الطبيعي بدر مجري العتيبي؛ حيث تم الإجراء دون ألم، وخرج المريض من المستشفى في نفس يوم العملية بعد استبدال مفصل الركبة بساعات معدودة (جراحة اليوم الواحد)، مع استحداث برنامج تأهيلي سريع، يُمَكّن المريض من المشي بعد بضع ساعات من انتهاء العملية، وأدى ذلك للتخفيف كثيرًا من آلام ما بعد الجراحة".