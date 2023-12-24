مستشفى دله نمار يستبدل مفصل الركبة الكامل لخمسيني بتقنية محاكاة المفصل ما قبل الخشونة بجراحة اليوم الواحد
حققت مجموعة مستشفيات دله- نمار، حدثًا نوعيًّا مهمًّا، في مجال عمليات استبدال مفصل الركبة والمفاصل الصناعية، تَمثل في إجراء عملية استبدال مفصل الركبة الكامل لمريض يبلغ 57 عامًا، بتقنية محاكاة مفصل الركبة ما قبل الخشونة وخرج المريض في نفس يوم العملية؛ حيث أصبحت من جراحة اليوم الواحد؛ وذلك بقيادة الدكتور نايف بن عبدالله بن نويهض استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمليات المعقدة والفريق الطبي المرافق له.
وتُعتبر مستشفيات دله من أبرز المستشفيات على مستوى المملكة والمنطقة التي تُجرِي جراحات اليوم الواحد؛ حيث أصبح اسمها مرادفًا لأعلى مستويات الثقة والكفاءة، يعززها في ذلك اهتمامها وشغفها بتقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى، بإشراف أفضل الخبراء والمتخصصين في القطاع الطبي، وتشمل عمليات اليوم الواحد مختلف التخصصات، ومن أبرز مزاياها أنه يمكن للمريض إجراء الجراحة والعودة إلى المنزل في نفس اليوم؛ الأمر الذي يجعله يشعر بالرضا وراحة نفسية تساعده على التماثل للشفاء العاجل وممارسة حياته الطبيعية.
وأوضح د.نايف بن عبدالله بن نويهض: "هذا الإنجاز الطبي تم بفضل من الله، ثم بفضل فريق طبي متكامل ومتابع للحالة من دكتور التخدير د.أحمد عبدالفتاح جبل، والدكتور أحمد جواد هندي، والدكتور محمد حمدي، والدكتور عبدالرحمن، وأخصائي العلاج الطبيعي بدر مجري العتيبي؛ حيث تم الإجراء دون ألم، وخرج المريض من المستشفى في نفس يوم العملية بعد استبدال مفصل الركبة بساعات معدودة (جراحة اليوم الواحد)، مع استحداث برنامج تأهيلي سريع، يُمَكّن المريض من المشي بعد بضع ساعات من انتهاء العملية، وأدى ذلك للتخفيف كثيرًا من آلام ما بعد الجراحة".
تضم مجموعة دله الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًّا، في مختلف أنحاء المملكة؛ وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.