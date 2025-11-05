قفزة رقمية جديدة.. الحكومة الرقمية ترفع كفاءة المواقع الحكومية إلى 76.24% ضمن مستهدفات رؤية 2030

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، نتائج مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2025، حيث سجل المؤشر نسبة (76.24%) بمستوى "متمكن" مقارنة بنسبة (71.40%) بمستوى "متطور" في 2024، وذلك بناءً على تقييم شمل (250) موقعًا إلكترونيًّا حكوميًّا, حيث يعكس هذا التطوّر تنامي التزام الجهات الحكومية بتحديث محتواها وتعزيز حضورها الرقمي بما يرتقي بتجربة المستفيد ويدعم تنافسية المواقع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجاء الإعلان بالتزامن مع انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في الرياض.