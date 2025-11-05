قفزة رقمية جديدة.. الحكومة الرقمية ترفع كفاءة المواقع الحكومية إلى 76.24% ضمن مستهدفات رؤية 2030

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، نتائج مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2025، حيث سجل المؤشر نسبة (76.24%) بمستوى "متمكن" مقارنة بنسبة (71.40%) بمستوى "متطور" في 2024، وذلك بناءً على تقييم شمل (250) موقعًا إلكترونيًّا حكوميًّا, حيث يعكس هذا التطوّر تنامي التزام الجهات الحكومية بتحديث محتواها وتعزيز حضورها الرقمي بما يرتقي بتجربة المستفيد ويدعم تنافسية المواقع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجاء الإعلان بالتزامن مع انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في الرياض.
وبيّنت النتائج التفصيلية للمؤشر تميّز أعلى عشرة مواقع حكومية وفق معايير شملت وضوح المعلومات وحداثتها وسهولة الوصول إليها؛ وجاء في المركز الأول صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة (92.43%)، تلاه في المركز الثاني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة (92.41%)، ثم جامعة الملك خالد في المركز الثالث بنسبة (92.37%)، وجامعة القصيم في المركز الرابع بنسبة (92.31%).
فيما حلّت الهيئة السعودية للمياه، في المركز الخامس بنسبة (92.02%)، تلتها روح السعودية في المركز السادس بنسبة (90.82%)، ثم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المركز السابع بنسبة (90.71%)، وجاءت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المركز الثامن بنسبة (90.02%)، تلتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المركز التاسع بنسبة (89.52%)، بينما جاءت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المركز العاشر بنسبة (89.39%).
يُذكر أن مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي يُعد "المؤشر الوطني الرابع" الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية، ضمن إطار دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الهوية الوطنية في رفع كفاءة المواقع الإلكترونية، ليصبح المصدر الرسمي الموثوق للمعلومات والأخبار، بالتعاون مع الجهات الحكومية.