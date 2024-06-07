سفارة المملكة بلندن تستقبل حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين

من جانبه أكد مدير مكتب الشؤون الإسلامية في لندن، على أهمية هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس العناية البالغة التي توليها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين.