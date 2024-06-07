سفارة المملكة بلندن تستقبل حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين

استقبلت سفارةُ خادم الحرمين الشريفين في لندن، اليوم، حجاجَ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بحضور رئيس الشؤون القنصلية ناصر بن محمد الثويني، ومدير مكتب الشؤون الإسلامية المكلف في لندن عبدالله المالكي.
وأعرب "الثويني" عن ترحيبه بالضيوف، مؤكدًا حرص القيادة على رعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة التسهيلات اللازمة؛ لتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
من جانبه أكد مدير مكتب الشؤون الإسلامية في لندن، على أهمية هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس العناية البالغة التي توليها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وقدّم حجاجُ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين شكرَهم لخادم الحرمين الشريفين على إتاحة فرصة أداء مناسك الحج، إضافةً إلى تقديرهم العميق للجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين.