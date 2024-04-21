"الواي فاي الصحي" في نجران.. مبادرة يدشنها الأمير ويشهد إنجازات المنطقة الطبية

دشّن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمكتبه اليوم، مبادرة "الواي فاي الصحي"، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم.
وتعتمد المبادرة في أدائها على التطبيقات والذكاء الصناعي وإيصال الإرشادات والرسائل التوعوية؛ بهدف زيادة الوعي الصحي للمجتمع من خلال نشر البرامج التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تركيب منصات ثابتة في المراكز التجارية والمنافذ والمطارات والأماكن العامة ليستطيع المستفيدون من خلالها الحصول على خدمات مبادرة "الواي فاي الصحي".
كما اطّلع الأمير على عرض مرئي لإنجازات صحة نجران لعام 2023م، التي اشتملت على تقديم مراكز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة ومطار نجران خدماتها لأكثر 1.2 مليون مسافر، وحصول 146579 من العابرين على خدمات اللقاحات الوقائية، إضافة إلى نتائج الحملات الوطنية للوقاية من الإنفلونزا وشلل الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين، وكذلك ما حققته المنشآت الصحية من مراكز متقدمة في مؤشرات وبرامج وزارة الصحة.
وثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز جهود منسوبي "صحة نجران" على ما يقدمونه من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين كان لها الأثر في تحقيق المنشآت الصحية بالمنطقة لمراكز متقدمة على مستوى الوزارة.
من جانبه، أعرب "بني هميم"، عن شكره لأمير المنطقة ونائبه، ووزير الصحة، على اهتمامهم بالقطاع الصحي بالمنطقة بما انعكس على جودة الخدمات الصحية ورضا المراجع والمريض، حيث أصبحت منطقة نجران تستقبل إحالات علاجية من مختلف مناطق المملكة.