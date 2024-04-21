"الواي فاي الصحي" في نجران.. مبادرة يدشنها الأمير ويشهد إنجازات المنطقة الطبية

كما اطّلع الأمير على عرض مرئي لإنجازات صحة نجران لعام 2023م، التي اشتملت على تقديم مراكز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة ومطار نجران خدماتها لأكثر 1.2 مليون مسافر، وحصول 146579 من العابرين على خدمات اللقاحات الوقائية، إضافة إلى نتائج الحملات الوطنية للوقاية من الإنفلونزا وشلل الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين، وكذلك ما حققته المنشآت الصحية من مراكز متقدمة في مؤشرات وبرامج وزارة الصحة.