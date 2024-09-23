رئيس جامعة القصيم: الملك عبدالعزيز حوّل المنطقة من التنافر إلى التلاحم والتعاون

وأكّد أن الأمن والتطور الذي تشهده البلاد اليوم هو نتيجة جهود مضنية وتضحيات جسيمة، مشيرًا إلى أنّ جامعة القصيم تحقّق تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والبحث؛ حيث تتنافس مع أعرق الجامعات العالمية.