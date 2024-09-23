رئيس جامعة القصيم: الملك عبدالعزيز حوّل المنطقة من التنافر إلى التلاحم والتعاون

رفع رئيسُ جامعة القصيم الدكتور محمد بن فهد الشارخ التهنئةَ إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
وأعرب الدكتور "الشارخ" عن فخره في هذه المناسبة العزيزة التي تُذكّر بجهود التأسيس والتلاحم الوطني.
وأوضح "الشارخ" أن تلك الملحمة التاريخية جعلت المملكة في مصافّ الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية يجب أن تتعرف على هذه الإنجازات من خلال دراسة التاريخ ومقارنة الأوضاع قبل التوحيد وبعده.
وأكّد أن الأمن والتطور الذي تشهده البلاد اليوم هو نتيجة جهود مضنية وتضحيات جسيمة، مشيرًا إلى أنّ جامعة القصيم تحقّق تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والبحث؛ حيث تتنافس مع أعرق الجامعات العالمية.
ولفت إلى العديد من الخطوات التطويرية التي أنجزتها الجامعة، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الصناعة ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
وأكّد "الشارخ" أن كلّ هذه الإنجازات تأتي استجابة لرؤية الدولة في تمكين المواطن السعودي من مواكبة التطورات العالمية، مشيدًا بالعزيمة القوية للشعب التي تستلهمها القيادة الرشيدة.
وفي ختام تصريحه رفع "الشارخ"، باسم منسوبي الجامعة وطلابها، التهانيَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، ونائبه الأمير فهد بن تركي.