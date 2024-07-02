20 فريقًا سعوديًا تتنافس للتأهل للتصفيات العالمية ببرنامج فورمولا1® في المدراس

وتجمع المسابقة الوطنية 20 فريقًا تم تأهيلهم من جملة 36 خاضوا منافسات إقليمية على مستوى 6 مناطق من المملكة حيث وصل عدد الطلاب إلى 270 طالبًا وبقيادة أكثر من 38 مدربًا محليًا ودوليًا خضعوا لتدريبات مكثفة لتصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بمختلف أنواع العلوم والتقنية والرياضيات وفق معايير تعليمية وهندسية عالية الدقة، ضمن رحلة شاملة تقود إلى خيال علمي ومنافسة هادفة وصولًا إلى منتج نهائي يُعرض عالميًا.