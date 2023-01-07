منها المساواة في الحصص وزيادة البدلات.. "الجميلي": 5 مطالب للمعلمين والمعلمات بالمملكة

وأول ما يطالب به "الجميلي" هو المساواة في النِّصاب الدراسي، ويقول: "(المعلمون والمعلمات) هم الركن الأصيل في العملية التعليمية؛ وهم بُناة أجيال الحاضر والمستقبل؛ وبالتالي فحقهم أن يفوزوا بالرعاية والتكريم والتقدير من مؤسسات الدولة كافة (حكومية كانت أو خاصة)؛ وأولى الخطوات أراها من (وزارتهم) التي واجبها أن تُحقق المساواة بينهم في النِّصاب الدراسي؛ فليس من العدالة أن يكون الجدول الأسبوعي لبعضهم (24 حصة)، فيما طائفة منهم لا يتجاوز نصيبها الـ(8 حصص)".