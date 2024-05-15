"مجموعة أكسفورد للأعمال" و"شركة العثيم للاستثمار" تصدران تقريرًا مؤسسيًّا حول التحول في صناعة الترفيه بالمملكة

وركَّز التقرير على "شركة العثيم للاستثمار" كمثالٍ على كيفية نجاح شركةٍ عريقةٍ، تتمتع بسُمعةٍ قويَّةٍ بقطاعها الأساسي، في الاستفادة من الفرص التي توفّرها رؤية المملكة 2030؛ لتطوير سُبلٍ جديدةٍ لتحقيق الخُطط التنمويَّة، حيث يُقدِّم مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم للاستثمار، معلوماتٍ قيِّمةً في التقرير من خلال مقابلةٍ حصريَّةٍ أكد فيها على أهمية التوافق مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة؛ للاستفادة من فرص التنويع والنمو.