وزير الشؤون الدينية الفلسطيني ووكيل وزارة الأوقاف المغربي يشيدان بخدمات السعودية لضيوف الرحمن

وركز الاجتماع الذي حضره من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الأوقاف الأستاذ حسام أبو الرب، ومحمود حمد مدير عام الحج والعمرة حول خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 7 آلاف حاج فلسطيني يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.