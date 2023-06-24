وزير الشؤون الدينية الفلسطيني ووكيل وزارة الأوقاف المغربي يشيدان بخدمات السعودية لضيوف الرحمن

أثنى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، على الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج.
وأشاد الوزير الفلسطيني بالخدمات التي تقدمها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتيسير رحلة الحاج طوال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال خلال زيارته لمقر الشركة: "وجدنا خلال حضورنا استقبالاً مميزاً ، وشرحاً وافياً عن الخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام؛ وهي خدمات مميزة تعكس الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج".
وأضاف: "هيأت الشركة كل الإمكانيات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بعد العزيز ، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهذه رؤية تتمخض عنها تهيئة كل الخدمات المتاحة بين يدي هذه الشركة لخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج الدول العربية بشكل خاص".
وأضاف الشيخ البكري: "أستطيع أن أقول إن الإمكانيات المتاحة كبيرة جداً وسيكون لها انعكاس على الحجيج المزيد من السهولة واليسر في المشاعر المقدسة".
وأردف الوزير: "نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين، وإخواننا في الشركة التي ترعى شؤون الحجيج، وأنا مطمئن لكل الأعمال التي أقامتها وستقيمها هذا الموسم لراحة ضيوف الرحمن".
واجتمع الوزير خلال زيارته لمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، والعضو المنتدب الأستاذ أحمد يحيى، وأعضاء مجلس الإدارة موفق خوج وفؤاد بشارة وأحمد مطر ، ومدير شركة رحلات ومنافع الأستاذ أحمد تمار في مقر الشركة بمكة المكرمة، وتطرق الاجتماع إلى ترتيبات الحجاج الفلسطينيين هذا الموسم.
وركز الاجتماع الذي حضره من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الأوقاف الأستاذ حسام أبو الرب، ومحمود حمد مدير عام الحج والعمرة حول خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 7 آلاف حاج فلسطيني يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس إدارة الشركة بوكيل وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية المغربي نور الدين معنا ومدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية عبدالعزيز أولعسري، ورئيس مكتب شؤون حجاج المغرب المهندس خليد بوطيب، بحضور مدير شركة إكرام الضيف سعودي عيد لمناقشة آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج المغرب في المشاعر المقدسة، والخدمات المقدمة لهم .
من جانبه، قدم وكيل وزارة الأوقاف المغربي نور الدين معنا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات المقدمة لحجاج مملكة المغرب، مثنياً على التعاون مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية ممثلا بذراعها إكرام الضيف لما يخدم الحاج المغربي ويعينه على أداء نسكه بسهولة ويسر.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.