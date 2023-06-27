الجوازات.. فرق ميدانية متنقلة مزودة بحقائب للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية

أوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد عبدالرحمن بن بخيت القثامي، أن فرقًا ميدانية متنقلة مزودة بحقائب إلكترونية تقوم بالتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية والتائهين والتعرف على الحجاج المنومين في المستشفيات والمتوفين، لا قدر الله، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومراكز إرشاد التائهين والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن .
وأضاف متحدث جوازات منطقة مكة المكرمة بأن الحقائب المتنقلة تعمل على التحقق من العلامات الحيوية والبيانات للحجاج في موسم الحج في المشاعر المقدسة، وتستقبل الحالات الطارئة المجهولة وغير المعروفة، والتعرف على هوياتهم، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة من واقع بيانات الحاج من خلال أنظمة الحاسب الآلي.
وأشار الى أن الجوازات من أوائل الجهات الحكومية في استخدام الأجهزة الحديثة لخدمة حجاج بيت الله، والتي توفر الوقت والجهد منذ قدومهم إلى أرض المملكة، وذلك من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم كل ما يمكن للتسهيل والتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة.