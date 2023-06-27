الجوازات.. فرق ميدانية متنقلة مزودة بحقائب للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية

وأشار الى أن الجوازات من أوائل الجهات الحكومية في استخدام الأجهزة الحديثة لخدمة حجاج بيت الله، والتي توفر الوقت والجهد منذ قدومهم إلى أرض المملكة، وذلك من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم كل ما يمكن للتسهيل والتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة.