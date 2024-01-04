قرى متجاورة ومنطقتان مختلفتان.. 10 أعوام مشقة وطريق "اقس بريدة" يبحث عن سفلتة!

وبيّن الأهالي أنهم لا يزالون يطالبون منذ أكثر من 10 سنوات بسفلتة طريقهم الذي لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات، ويخدم أربع مدارس بنين وبنات والعديد من القرى المنتشرة على امتداد الطريق، وعشرات الأسر من سكان تلك القرى بينهم موظفون وطلاب جامعات وكبار في السن و4 أسر شهداء جميعهم يواجهون صعوبة في الذهاب والإياب من وإلى أعمالهم ولقضاء احتياجاتهم اليومية؛ لوعورة الطريق الذي سرعان ما يتسبب في عزل قراهم وقت هطول الأمطار التي يندثر معها الطريق ويمكثون عدداً من الأيام لوصول المعدات لإصلاح الطريق.