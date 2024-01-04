قرى متجاورة ومنطقتان مختلفتان.. 10 أعوام مشقة وطريق "اقس بريدة" يبحث عن سفلتة!

شكا أهالي قرى اقس الفجره بني عيسى وبريدة غامد التابعتين لمحافظتي القنفذة وغامد الزناد من استمرار معاناتهم مع الطريق الذي يربط قراهم المتجاورة التي تتبع منطقتين مختلفتين؛ حيث تتبع قرية بريدة غامد لمحافظة غامد الزناد منطقة الباحة، وقرية الفجره بني عيسى محافظة القنفذة منطقة مكة المكرمة، وتقعان على امتداد طريق واحد يربط المحافظتين ببعضهما إلا أنه ترابي، وعلى الرغم من ذلك يشهد كثافة مرورية ملحوظة لاختصاره المسافة بين المنطقتين.
وبيّن الأهالي أنهم لا يزالون يطالبون منذ أكثر من 10 سنوات بسفلتة طريقهم الذي لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات، ويخدم أربع مدارس بنين وبنات والعديد من القرى المنتشرة على امتداد الطريق، وعشرات الأسر من سكان تلك القرى بينهم موظفون وطلاب جامعات وكبار في السن و4 أسر شهداء جميعهم يواجهون صعوبة في الذهاب والإياب من وإلى أعمالهم ولقضاء احتياجاتهم اليومية؛ لوعورة الطريق الذي سرعان ما يتسبب في عزل قراهم وقت هطول الأمطار التي يندثر معها الطريق ويمكثون عدداً من الأيام لوصول المعدات لإصلاح الطريق.
وأشاروا إلى أنه "إذا ما تمت سفلتة الطريق سينعم الأهالي بالراحة من معاناتهم ومشقتهم المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات التي رفعوا خلالها العديد من المعاملات والطلبات لكنها للأسف لم تُجدِ، وآخرها المعاملة رقم ١٧٨٦٠٣٤١١ بتاريخ ١٤٤١/٤/١٣ بمسمى طريق وادي اقس بريدة".
ويناشد المواطنون وزير النقل ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمير منطقتي مكة والباحة إنهاء معاناتهم والتوجيه باعتماد سفلتة هذا الطريق الحيوي الذي يربط المنطقتين ببعضهما خصوصاً أنه يشهد كثافة غير اعتيادية في أوقات العطلات والمواسم السياحية.