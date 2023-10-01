مبادرات وأنظمة في إنفوجرافيك.. "الراجحي": الجهود الحكومية تتواصل لرعاية كبار السن

وأرفق الوزير مع كلماته بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن "إنفوجراف" لمجلس شؤون الأسرة يوعي بحقوق كبار السن في الأنظمة السعودية؛ حيث أشار الإنفوجراف، إلى أن "المادة الثانية من نظام حقوق كبير السن ورعايته نصّت على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".