مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ حياة "خمسيني" أصيب بتهتك بالرئة ونزيف بالدماغ في حادث مروري مروع

وأشار د. لقمان أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية عاجلة، لعملية جراحية دقيقة استغرقت "4" ساعات تم فيها فتح الصدر والتخلص من الاسترواح وإزالة جزء من الرئة وتثبيت الكسور وتحديد الأوعية الدموية النازفة بدقة ومعالجتها، والتعامل بنجاح مع النزيف الدماغ بالعلاج التحفظي. مضيفاً أن التدخل الطبي رغم تعقيدات الحالة مضى بصورة طيبة، وانتهى ولله الحمد بالنجاح التام، ونقل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة، حيث تحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة، من ثم نقل إلى غرفة التنويم، وغادر المستشفى بعد شهر من العملية بحالة صحية ممتازة، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.