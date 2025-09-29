مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ حياة "خمسيني" أصيب بتهتك بالرئة ونزيف بالدماغ في حادث مروري مروع

تمكن طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج من إنقاذ حياة مراجع يبلغ من العمر "55" عاماً، تعرض لحادث سير مروع، تسبب في تعرضه لنزيف حاد وإصابات متعددة وتهتك ونزيف بالرئة والدماغ وكسور متفرقة بالقفص الصدري، ذكر د. لقمان عثمان استشاري الجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف أن المصاب أسعف إلى طوارئ المستشفى بحالة معقدة، وتلقى الإسعافات الأولية، والإنعاش الإنعاش القلبي الرئوي CPR، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من استشاري الجراحة العامة والطوارئ والتخدير.
وتابع قائلاً أن المصاب وبعد استقرار نسبي لحالته خضع لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية X-ray والتصوير المقطعي C.T Scan على منطقة الرأس والصدر والعمود الفقري، مشيراً إلى أن النتائج أبانت وجود إصابات ونزيف حاد بالرئة واسترواح، وكذلك نزيف داخل الجمجمة، إضافة إلى كسور متفرقة بالأضلاع، وتم عمل كافة الإسعافات الأولية لوقف النزيف الخارجي مع تركيب قسطرة وريدية لسحب النزيف الداخلي.
وأشار د. لقمان أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية عاجلة، لعملية جراحية دقيقة استغرقت "4" ساعات تم فيها فتح الصدر والتخلص من الاسترواح وإزالة جزء من الرئة وتثبيت الكسور وتحديد الأوعية الدموية النازفة بدقة ومعالجتها، والتعامل بنجاح مع النزيف الدماغ بالعلاج التحفظي. مضيفاً أن التدخل الطبي رغم تعقيدات الحالة مضى بصورة طيبة، وانتهى ولله الحمد بالنجاح التام، ونقل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة، حيث تحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة، من ثم نقل إلى غرفة التنويم، وغادر المستشفى بعد شهر من العملية بحالة صحية ممتازة، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.
