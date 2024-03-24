"بسبب ضغط الدم".. "سعود الطبية" تحذّر من تناول الطبق الرئيس مباشرة خلال الإفطار

وأضاف: أن تقليل الحصص في الوجبات وإضافة وجبتين خفيفتين في كل ساعة ونصف بعد الإفطار، يساعدان على زيادة معدل الأيض، موضحاً أن "الأيض" هي العملية التي يقوم بها الجسم للحصول على الطاقة أو صنع الطاقة من الغذاء الذي يتناوله.