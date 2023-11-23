حامل لقب البطولة السعودية تويوتا يسعى للفوز بلقب رالي القصيم للمرة الثالثة في مسيرته

تعتبر منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية مركزًا زراعيًا بارزًا، حيث تشتهر بزراعة أشجار النخيل، وبشكل خاص مدينة بريدة التي تعتبر مزودة للمملكة والخليج العربي بأفضل أنواع التمور، حيث يجذب هذا الإنتاج السياح العرب ومن جميع أنحاء العالم لاقتناء تمورها الشهيرة وغيرها من المحاصيل ذات الجودة العالية. تمتاز القصيم أيضًا بتضاريسها المثالية لسباقات الرالي، حيث تحتوي على مساحات واسعة من المسارات المفتوحة والكثبان الرملية. تلك العوامل تسهم جميعها في نجاح رالي القصيم الدولي في نسختها الثالثة وتجعله واحدًا من الأحداث الرياضية المميزة في المنطقة.