حامل لقب البطولة السعودية تويوتا يسعى للفوز بلقب رالي القصيم للمرة الثالثة في مسيرته

يستعد السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، الذي يحمل لقب البطولة السعودية لتويوتا، لتحدٍ هام في نهاية هذا الأسبوع في رالي القصيم.
سيشارك رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك وسيقود سيارة تويوتا هايلوكس، المعروفة بقوتها وتحملهما للطموح في تحقيق الفوز في هذا الحدث الرياضي المشهور الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية.
تعبر مشاركة يزيد الراجحي في رالي القصيم عن إصراره المستمر على تحقيق النجاحات في عالم الراليات، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو الوطني. ويثبت الراجحي كسائق ماهر ومتفوق حيث يعزز موقعه بصورة خاصة بعد فوزه في النسختين الأولى والثانية من رالي القصيم في عامي 2019 و2022. وتؤكد هذه التجربة الناجحة على استعداده الجدي وقدرته على مواجهة التحديات المتوقعة التي قد تنشأ في المسابقات المقبلة في رالي داكار.
ويستمر الرالي لمدة ثلاثة أيام على مرحلتين منقسمة الى ثلاثة أقسام إنتقائية خاضعة للسرعة بمجموع مسافة إجمالية 650 كيلومتراً وسيشهد يوم الخميس إنطلاق رالي القصيم بحفل إنطلاق الرالي في منتزه الوطني بالقصيم في الواحدة والنصف وبعد ذلك، سيكون السائقون على موعد مع المرحلة الاستعراضية تبلغ مسافتها 4 كيلومترات فقط في عسيلان حيث يستعرض السائقون مهاراتهم وسيطرتهم على المسار القصير.
وفي يوم الجمعة، تنطلق المرحلة الأولى على مسافة تمتد 186 كيلومترًا في محافظة الشماسية، بينما ستقام المرحلة الثانية يوم السبت في محافظة المذنب بمسافة خاضعة للسرعة121 كيلومتر. بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في منتزه القصيم الوطني عند الساعة 7:30 مساءً.
تعتبر منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية مركزًا زراعيًا بارزًا، حيث تشتهر بزراعة أشجار النخيل، وبشكل خاص مدينة بريدة التي تعتبر مزودة للمملكة والخليج العربي بأفضل أنواع التمور، حيث يجذب هذا الإنتاج السياح العرب ومن جميع أنحاء العالم لاقتناء تمورها الشهيرة وغيرها من المحاصيل ذات الجودة العالية. تمتاز القصيم أيضًا بتضاريسها المثالية لسباقات الرالي، حيث تحتوي على مساحات واسعة من المسارات المفتوحة والكثبان الرملية. تلك العوامل تسهم جميعها في نجاح رالي القصيم الدولي في نسختها الثالثة وتجعله واحدًا من الأحداث الرياضية المميزة في المنطقة.
بهذا السياق، يعبر يزيد الراجحي عن تطلعه للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الوطني المميز، مؤكداً التحضيرات الجادة والاستعدادات الكاملة التي قام بها الفريق لتحقيق النجاح طوال الموسم في رالي القصيم.
بناءً على التشويق والتحديات التي يُقدمها رالي القصيم، أعلن يزيد الراجحي، السائق السعودي الحاصل على لقب بطولة تويوتا السعودية مرتين، استعداده الكامل والجدي للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المميزة والتي تُهيئه للحضور في رالي داكار للمرة العاشرة خلال مسيرته المهنية.
أعرب الراجحي عن استعداده قائلاً: "إن المشاركة في رالي القصيم ليست مجرد تحدي رياضي، بل هي فرصة لتقديم أفضل ما لدينا واختبار قدراتنا في مواجهة التضاريس المختلفة والمنافسة الشديدة. نحن مستعدون بشكل كامل لهذا التحدي يعتبر هذا السباق تجربة تدريبية ممتازة للتحضير لرالي داكار، وهو أمر مثير للغاية.
ويرافق الراجحي في هذه المغامرة ملاحه الألماني المتميز تيمو غوتشالك، حيث يجمع الثنائي القوة والخبرة لتحقيق نتائج مميزة. يعتبر رالي القصيم تحديًا خاصًا للسائقين، حيث يمتاز بتضاريسه المختلفة والمسارات التي تتطلب دقة وسرعة استجابة فائقة.
وفي نهاية حديثه، قدّم الراجحي شكره وتقديره للراعي الرسمي لفريقه “عبد اللطيف جميل للسيارات” على الدعم المُتواصل واللامحدود في مُختلف مشاركاته سواء على المستويين الدولي أو المحلي.ر كما عبر الراجحي عن امتنانه للجماهير والدعم الذي يتلقاه منهم، قائلاً: "نحن نقدر كل رسالة تشجيع وكل دعم يصلنا من جماهيرنا الرائعة. هذا الدعم يعزز روح الفريق ويجعلنا نتحمل المسؤولية بفخر.