التعاونية للتأمين تُعلن عن صافي أرباح بعد الزكاة بلغت 902 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025م

يعود هذا النمو في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها النمو الملحوظ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، والتي بلغت حوالي 17.2 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا الأداء المتميز انعكاساً لمساهمة مختلف قطاعات الشركة، وعلى رأسها قطاعي التأمين الصحي والتأمين العام. كما ارتفعت أيضًا إيرادات التأمين لتصل إلى مستويات قوية، معبرةًّ عن أداء مالي متين حيث بلغت 15.8 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.