التعاونية للتأمين تُعلن عن صافي أرباح بعد الزكاة بلغت 902 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025م

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت أرباحًا صافية بعد الزكاة بلغت حوالي 902 مليون ريال سعودي، بنسبة نمو قدرها %5.7 مقارنة بأرباح صافية بعد الزكاة بلغت حوالي 854 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود هذا النمو في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها النمو الملحوظ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، والتي بلغت حوالي 17.2 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا الأداء المتميز انعكاساً لمساهمة مختلف قطاعات الشركة، وعلى رأسها قطاعي التأمين الصحي والتأمين العام. كما ارتفعت أيضًا إيرادات التأمين لتصل إلى مستويات قوية، معبرةًّ عن أداء مالي متين حيث بلغت 15.8 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
رافق هذا النمو في الإيرادات تحسن في صافي أرباح نتائج التأمين حيث بلغت 1.1 مليار ريال بارتفاع قدره 20.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة لذلك ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة قدرها 12.5% لتصل إلى 554 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. مدفوعًا بتوسّع المحفظة الاستثمارية للشركة التي بلغت 12.4 مليار ريال بارتفاع قدره 18.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية، الأستاذ عثمان القصبي، أن نتائجنا المالية للتسعة أشهر الأولى من هذا العام تعكس مدى التقدم الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا القائمة على التميز التشغيلي وتوسيع نطاق خدماتنا. لقد تمكّنا من تحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتعزيز تجربة العملاء، وهو ما يؤكد على متانة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
وأشار القصبي إلى أننا سنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية وتعزيز كفاءة عملياتنا، بما يضمن تقديم حلول تأمينية مبتكرة وشاملة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب تطورات السوق. كما أننا نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أثر إيجابي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .