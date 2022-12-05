"كاوست" و"سدايا" تطلقان دورة الذكاء الاصطناعي في 3 مناطق بالمملكة

وشهدت الدورة حضور أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة في المرحلة الجامعية تم قبولهم من بين ٥ آلاف متقدم ومتقدمة، وتوفر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين؛ لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، إذ سينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في كاوست وسدايا، بالإضافة إلى جامعة أكسفورد للدراسات العليا.