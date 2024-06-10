بمشاركة 550 متطوعاً من كل المناطق.. إطلاق البرنامج الصحي التطوعي بالحج

انطلق "البرنامج الصحي التطوعي بالحج لعام 1445" في موسمه الـ 16، الذي تنفّذه جمعية "درهم وقاية"، بالشراكة مع وزارة الصحة، والتجمُّع الصحي بمكة المكرّمة؛ ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية.
شهد حفل التدشين حضور وكيلة جامعة أم القرى لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذة الدكتورة وردة الأسمري؛ ومدير شراكات القطاع غير الربحي ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن فراس الجراح؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية الدكتور جاسر الشهري؛ وممثلي شركاء البرنامج من القطاعيْن العام والخاص وعدد من متطوعي البرنامج الصحي.
شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الحج وجمعية "درهم وقاية"؛ المنفذ للبرنامج في عددٍ من مجالات التعاون، مثل: الخدمات الصحية الأولية، والتثقيف الصحي، والتدريب والتأهيل، وإعداد الدراسات والأبحاث، بجانب إعلان شراكة البرنامج مع هيئة الصحة العامة "وقاية" لأول مرة.
من جهتها، عبّرت الأسمري؛ عن سعادتها بمشاركة طلاب وطالبات من جامعتها في البرنامج الحيوي، الذي يعد جزءاً أساسياً من منظومة التطوع في المملكة العربية السعودية في مجال الحج.
ووصف مدير شراكات القطاع غير الربحي ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن فراس الجراح؛ القائمين على هذا البرنامج، بحسهم الإنساني والإخلاص في العمل، مما يجعلهم دائماً نموذجاً رائعاً في خدمة ضيوف الرحمن.
واسترجع الدكتور محمد الفيلالي؛ المشرف العام على البرنامج مؤسسة الدكتور أحمد الخروبي؛ رحمه الله تعالى، شريك مؤسّس للبرنامج، الذي كان مصراً على أن يكون هذا الموسم استثنائياً، مؤكداً التزامهم بتحقيق ذلك من خلال التركيز على تقديم الخدمات الصحية الميدانية.
من جانبه، أوضح الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، أن البرنامج بدأ أعماله هذا العام بقبول 550 متطوعاً "ذكور وإناث" من أصل عدد تجاوز 3400 طلب تقديم من أنحاء المملكة كافة.
وأفاد الشهري؛ بأن المتقدمين من 14 منطقة بالمملكة من 36 جامعة حكومية وخاصة في مختلف التخصصات الطبية.
وأضاف: "نتشرف اليوم بالشراكة مع هيئة الصحة العامة "وقاية" لأول مرة، مما يعزّز من قوة وتأثير برنامجنا الصحي التطوعي في الحج ".
وأبان أن البرنامج مكوّن من ثلاث مراحل رئيسة: أولاها مرحلة التدريب النظري والعملي الذي يعد المتطوعين لمهامهم المنتظرة خلال موسم الحج. ثم المرحلة الثانية، التي تبدأ بفرز المتطوعين وتوزيعهم في فرق ميدانية بمعدات طبية للبدء بمهامهم التوعوية والطبية والنزول إلى الميدان، والتي تبدأ من يوم التروية وتنتهي بنهاية أيام التشريق. وأخيراً، مرحلة انتهاء البرنامج وجمع البيانات.
ويهدف البرنامج الصحي التطوعي بالحج، إلى تحقيق تكامل نوعي بين الجهات الحكومية والخاصة عبر تقديم نموذج تطوعي ميداني يسهم في تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وابتكار حلول خلاقة في المجال الصحي وتطبيقاته وطب وإدارة الحشود، إضافة إلى رفع الوعي الصحي للحجاج عبر التثقيف الصحي مما يؤدي إلى خفض الحالات الصحية الحرجة، والتقليل من الإصابات الموسمية المرتبطة بموسم الحج، وتقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين.
وأوضح الشهري؛ أن البرنامج الصحي التطوعي في الحج يقدم فرصة واعدة لتفعيل واستثمار الكوادر الطبية المتطوعة من مختلف التخصّصات الصحية؛ من خلال تحقيق نموذج تطوعي ميداني متطور لأنه مصمّم خصيصاً بما يتوافق مع طبيعة موسم الحج، وإحصائياته الصحية التي ترصد الإصابات الأكثر شيوعاً مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس وعلاج إصابات القدم السكرية وحالات الإعياء وغيرها؛ إضافة إلى رصد نسبة المخاطر في كل منطقة من المشاعر، وأن البرنامج يخضع للتحديث سنوياً.
يُشار إلى أن البرنامج تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.