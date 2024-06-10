بمشاركة 550 متطوعاً من كل المناطق.. إطلاق البرنامج الصحي التطوعي بالحج

واسترجع الدكتور محمد الفيلالي؛ المشرف العام على ‫البرنامج مؤسسة الدكتور أحمد الخروبي؛ رحمه الله تعالى، شريك مؤسّس للبرنامج، الذي كان مصراً على أن يكون هذا الموسم استثنائياً، مؤكداً التزامهم بتحقيق ذلك من خلال التركيز على تقديم الخدمات الصحية الميدانية.