تفعيلاً لمبادرة أمير عسير "فتبينوا".. انطلاق مسيرة بمشاركة عدد من الجهات بمحايل

وقال محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح لـ"سبق" خلال رعايته للمسيرة إنها تهدف إلى توعية المجتمع وإشراكه في تحقيق أهدافها، مثمناً لأمير عسير هذه المبادرة القيمة التي من شأنها تحقيق الألفة والمحبة والإخاء والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على هذه الظاهرة، وعبر عن شكره لجميع الجهات المشاركة في المسيرة.