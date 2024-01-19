تفعيلاً لمبادرة أمير عسير "فتبينوا".. انطلاق مسيرة بمشاركة عدد من الجهات بمحايل

انطلقت مساء اليوم، مسيرة شارك بها جميع الإدارات الحكومية والأمنية بمحايل عسير تفعيلاً لمبادرة "فتبينوا"، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على ظاهرة الشكاوى والدعاوى الكيدية.
وقال محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح لـ"سبق" خلال رعايته للمسيرة إنها تهدف إلى توعية المجتمع وإشراكه في تحقيق أهدافها، مثمناً لأمير عسير هذه المبادرة القيمة التي من شأنها تحقيق الألفة والمحبة والإخاء والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على هذه الظاهرة، وعبر عن شكره لجميع الجهات المشاركة في المسيرة.