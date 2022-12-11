أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة بالخبر

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حفل افتتاح جامعة اليمامة في محافظة الخبر.
وقال أمير المنطقة: إن ما نعيشه من تطور في التعليم نتيجة لما هيئته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرص القيادة الحكيمة على ترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا في الاهتمام بالجوانب التعليمية وتطويرها.
وأضاف: "إن خطط التنمية في المملكة دائمًا ما تُعوّل على مخرجات التعليم من شباب وشابات الوطن وقدرتهم على دعم العملية التنموية في الوطن، والمساهمة بكفاءة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".
وألقى رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد محمد الخضير، كلمة شكر فيها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته حفل افتتاح الجامعة ودعمه المتواصل.
كما قدّم الشكر لنائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته، موكدًا أنهما يحرصان على دعم كل مشروع يخدم الوطن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.
وألقت الطالبة جواهر بو بشيت، كلمة الطلاب وعبّرت فيها عن اعتزاز طلبة الجامعة بثقة القيادة في شباب وشابات الوطن في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030، تلاها فيلم وثائقي استعرض مسيرة جامعة اليمامة، وما تقدمه من برامج وتخصصات أكاديمية تخدم أهداف التنمية.
وبارك أمير المنطقة توقيع اتفاقيات بين الجامعة وعدد من الجهات.