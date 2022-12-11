أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة بالخبر

وقال أمير المنطقة: إن ما نعيشه من تطور في التعليم نتيجة لما هيئته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرص القيادة الحكيمة على ترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا في الاهتمام بالجوانب التعليمية وتطويرها.