إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس الأركان الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله -، قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم في الرياض، رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.