إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس الأركان الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله -، قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم في الرياض، رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
وجاء التقليد تقديرًا لجهود الفريق أول شمشاد في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات الدفاعية بين المملكة وباكستان.
وكان الفريق الرويلي قد استقبل نظيره الباكستاني، حيث جرى استعراض أوجه التعاون العسكري بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر مراسم الاستقبال والتقليد عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.