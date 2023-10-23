أكثر من 6800 فرصة وظيفية لخريجي برامج التدريب التقني في سبتمبر

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل في مختلف مناطق المملكة بالشراكة والتنسيق المستمر مع قطاع الأعمال؛ وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في المنشآت التدريبية.