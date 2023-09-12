التأمينات الاجتماعية: أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة في أغسطس الماضي

وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل؛ فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة "واتساب" التأمينات الاجتماعية، كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة "x" أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل؛ فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.