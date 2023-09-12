التأمينات الاجتماعية: أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة في أغسطس الماضي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة؛ في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل جديد؛ وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر، مبينة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" أكثر من 83.9 مليون ريال؛ فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.
وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل؛ فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة "واتساب" التأمينات الاجتماعية، كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة "x" أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل؛ فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.
وذكرت النشرة أن عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي بلغ أكثر 47 لقاءً وورشة؛ فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 3.6 آلاف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل؛ بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.
واستعرضت النشرة أبرز الأرقام والإنجازات في مجال التحول الرقمي لخدمات المؤسسة؛ حيث أوضحت أن عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، وبلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيًّا أكثر من 210 آلاف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية قد حصلت مؤخرًا على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023م".