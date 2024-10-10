"أمانة الطائف تبدأ تطوير الطرق المستلمة من النقل وتدعم السلامة المرورية"

شملت الأعمال دعم صيانة سفلتة الأنفاق كجزء من الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تعزيز وسائل السلامة المرورية. كما تم تحسين بعض المواقع عبر إعادة السفلتة، وتطوير الأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب تطوير الزراعة وتعزيز مستوى النظافة. وتضمنت الخطة أيضاً تحسين البنية التحتية وأعمال تصريف المياه بهدف رفع جودة الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة.