"أمانة الطائف تبدأ تطوير الطرق المستلمة من النقل وتدعم السلامة المرورية"

بدأت أمانة الطائف بتنفيذ خطة شاملة لصيانة وتطوير الطرق التي تسلمتها من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية داخل النطاق العمراني للمدينة. تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات الأمانة لتحسين جودة الطرق وربطها بالأحياء المحيطة، مما يسهم في تعزيز برنامج تطوير وصيانة الطرق بعد نقل اختصاص إدارتها وتشغيلها إلى الأمانة.
شملت الأعمال دعم صيانة سفلتة الأنفاق كجزء من الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تعزيز وسائل السلامة المرورية. كما تم تحسين بعض المواقع عبر إعادة السفلتة، وتطوير الأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب تطوير الزراعة وتعزيز مستوى النظافة. وتضمنت الخطة أيضاً تحسين البنية التحتية وأعمال تصريف المياه بهدف رفع جودة الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة.
من ضمن مشروعات الأمانة الجديدة لهذا العام، إعداد رفوعات مساحية وتقارير وتصاميم للطرق المستلمة، إلى جانب الإشراف على صيانتها في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لإكمال منظومة التطوير الشاملة لشبكة الطرق الداخلية.