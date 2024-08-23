معاناة مستمرّة منذُ عامين.. 4 جهات تستقبل شكاوى الأهالي من طريق وادي مكة بلا حلول

وتفصيلًا: عبّر أهالي وادي مكة عن استيائهم الشديد من عدم صيانة الطريق على الرغم من تكاثر الأمطار والسيول، إلا أن هناك جهات قامت بمساعدتهم في فتح الطريق وتمهيده، وسط غياب إدارة النقل في المدينة المنورة عن صيانته على الرغم من قيامها بصيانة طرق قريبة تبعد عن وادي مكة قرابة 500 متر، إلا أنهم تركوا هذا الطريق في مهب الريح.