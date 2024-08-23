معاناة مستمرّة منذُ عامين.. 4 جهات تستقبل شكاوى الأهالي من طريق وادي مكة بلا حلول

لا زالت معاناة أهالي وادي مكة من الطريق الرابط بين الطريق الرئيس لمحافظة وادي الفرع وبين منازلهم؛ مستمرة منذُ يونيو 2022م، على الرغم من رفع معارضيهم إلى 4 جهات معنية وإشرافية ورقابية، إلا أنه ليس هناك حلول على الرغم من وجود كبار في السنّ ومرضى وطلاب مدارس وجامعات، فضلًا عن مركبات الخدمات التي تخدم الأهالي.
وتفصيلًا: عبّر أهالي وادي مكة عن استيائهم الشديد من عدم صيانة الطريق على الرغم من تكاثر الأمطار والسيول، إلا أن هناك جهات قامت بمساعدتهم في فتح الطريق وتمهيده، وسط غياب إدارة النقل في المدينة المنورة عن صيانته على الرغم من قيامها بصيانة طرق قريبة تبعد عن وادي مكة قرابة 500 متر، إلا أنهم تركوا هذا الطريق في مهب الريح.
واستغاث أهالي وادي مكة كثيرًا أمام المحافظة وإمارة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، فيما تمّ إشعار مكافحة الفساد عن هذه المعاناة، مطالبين بأسفلت مقشوط كالطرق الأخرى، وخاصة بعد تسكير الثلاثة كيلومترات الأولى من الأسفلت المقشوط؛ بهدف إعادته، إلا أنه بقِيَ على حاله وأصبح أداةً لتكسير مركبات المواطنين، فضلًا عن صعوبة نقل المرضى إلى المراكز الصحية والمستشفيات.
وكانت "سبق" قد نقلت معاناة أهالي وادي مكة عن الطريق في عدة أخبار وتقارير، إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة.