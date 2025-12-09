"هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية

كما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (جزءًا من حي الدوحة، وجزء من حي الحزام الأخضر، وأجزاء من منطقة الغويبة الزراعية، وأجزاء من حي الشراع الجنوبي، وحي الحزم الشمالي، وحي المسعودي، ووسط المبرز التاريخي، وحي الشروفية، وحي المقابل، وحي الراشدية الثالث، وحي اللويمي، وجزء من حي الخدود، وجزء من حي بو سحبل الثاني، وجزء من حي البساتين، وأجزاء من حي الشراع الشمالي، وجزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الراشدية الأول، وحي بو سحبل الأول، وحي الرياض الثالث، وبلدة المنصورة، وحي المروج الجنوبي، وبلدة الفضول، وحي الرياض الثاني، وحي المشاتل، وحي أبو حريف، وحي المدينة المنورة، وحي مثلث الشرقية، وبلدة الشهارين، وحي قباء، وحي المروج الشمالي، وحي الوادي، وحي بدر، وحي العدوة، وحي الزهراء، وحي المعامرة، وحي نادي الفروسية، وحي الرياض الرابع، وحي الرياض الأول، وبلدة المنيزلة، وحي الفلوة، وحي أحد، وحي التمور، وجزءًا من حي بلدة البطالية، وحي السلام، وحي الدوائر الحكومية، وجزءًا من حي البستان، وحي بلدة الكلابية، وحي الروضة، وجزءًا من حي بلدة التهيمية، وبلدة التويثير، وبلدة الدالوة، وبلدة القارة، وحي الشروق، وبلدة المقدام، وجزء من حي الزهراء، وحي الثريا، وبلدة بني معن، وحي البدور، وحي النرجس، وجزءًا من حي بلدة غمسي، وبلدة السيايرة، وحي العقيق، وبلدة العمران الجنوبية، وبلدة العمران الشرقية، وبلدة العرامية، وبلدة الرميلة، وبلدة أبو ثور، وبلدة العمران الغربية، وبلدة الصبايخ، وجزءًا من حي بلدة أبو الحصى، وبلدة الحوطة، وحي المحار، وحي الروابي).